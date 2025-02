Ouganda : l’opposant Kizza Besigye de nouveau accusé de trahison

En Ouganda, l'opposant Kizza Besigye a été reconnu coupables de faits de trahison par le tribunal civil vendredi, une accusation passible de la peine de mort dans ce pays d'Afrique de l'Est.

Quatre fois candidat à l'élection présidentielle en Ouganda, Kizza Besigye est apparu affaibli assis sur un fauteuil au cours de son audience à Kampala. A 68 ans, l'opposant est détenu depuis le 16 novembre jour de son enlèvement au Kenya.

A la fin de cette audience, il a été placé en détention provisoire jusqu'au 7 mars prochain, date à laquelle il devrait comparaître à nouveau. C'est la deuxième fois que Kizza Besigye fait face à tels chefs d'accusations , la première affaire survenue 2005 a été classée sans suite.

Selon l’acte d’accusation, lui et plusieurs autres personnes auraient participé à des réunions en Europe et ailleurs, où il aurait cherché à obtenir un soutien militaire, financier et logistique en vue de renverser le gouvernement ougandais.