G20 : accord conclu pour soutenir les efforts de paix

Les ministres des affaires étrangères et les hauts diplomates des principaux pays riches et en développement se sont concentrés sur les conflits mondiaux, lors de la dernière journée de leur réunion en Afrique du Sud vendredi.

Pendant deux jours à Johannesburg, le Groupe des 20 nations a échangé sur les défis mondiaux des guerres incessantes, du changement climatique et de l'insécurité énergétique et alimentaire.

A cette fin, des investissements durables dans la prévention des conflits et la construction de la paix ont été soulignés. Concernant les conflits et les guerres en cours en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. La réunion a réaffirmé que tous les États doivent agir d'une manière compatible avec l'objectif et les principes de la Charte des Nations unies. Elle a affirmé que toutes les parties aux conflits doivent respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l'homme.", a déclaré Ronald Lamola, ministre sud-africain des Affaires étrangères.

M. Lamola a ajouté qu'un accord avait été conclu pour soutenir les efforts de paix visant à résoudre la guerre en Ukraine, la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, les conflits au Soudan et au Congo et d'autres encore.

M. Lamola a confirmé que le président Ramaphosa avait invité le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy pour une visite d'État. Les deux dirigeants s'étaient déjà rencontrés en marge de diverses plateformes mondiales.

L'Afrique du Sud accueillera le sommet des dirigeants du G20 en novembre de cette année, une réunion à laquelle devraient participer les chefs d'État du G20.