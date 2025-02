G20 : le président Ramaphosa plaide pour un engagement constructif

Le sommet des ministres des affaires étrangères du G20 a été lancé ce jeudi à Johannesburg.

L’Afrique du Sud prenant la présidence du groupe en 2025, c’est le président Cyril Ramaphosa qui a présidé la cérémonie d’ouverture.

Le chef d'État a prononcé un discours dans lequel il a énoncé ses propositions face aux défis auxquels le monde est confronté : "Les conflits entre la Russie et l'Ukraine, les conflits qui font rage dans l'est de la République démocratique du Congo, au Soudan, au Sahel et à Gaza continuent d'entraîner de lourdes pertes humaines et d'aggraver l'insécurité mondiale. L'Afrique du Sud se félicite de l'accord de cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, qui constitue une première étape cruciale pour mettre fin à la grave crise humanitaire à laquelle est confrontée la population palestinienne de Gaza."

Des ministres des affaires étrangères, dont le ministre russe des affaires étrangères, Sergey Lavrov, et le ministre chinois des affaires étrangères, Wang Yi, ont participé à la réunion de jeudi, mais le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, ne s'y est pas rendu en raison des tensions diplomatiques entre l'Afrique du Sud et les États-Unis.

"Le G20 doit jouer un rôle de premier plan dans l'agenda mondial pour les personnes, le climat et la prospérité. Alors que nous nous efforçons d'atteindre un objectif commun, je pense qu'il est important que nous nous souvenions que la coopération est notre plus grande force. Cherchons à trouver un terrain d'entente par le biais d'un engagement constructif. Grâce au G20, nous devrions être en mesure de définir les coordonnées d'une nouvelle cause pour le progrès humain. Les États-Unis étaient représentés par l'ambassadrice par intérim en Afrique du Sud, Dana Brown. Des représentants de l'Union européenne, des Nations unies et de l'Union africaine qui a récemment rejoint sa composition étaient également présents." a ajouté le président Cyril Ramaphosa.

La réunion de la première journée prévoit un débat sur les défis du développement de la situation géopolitique internationale.

Le G20 est censé réunir les pays développés et les pays en développement afin de jeter les bases de la stabilité économique mondiale et de favoriser la coopération. Mais le groupe peine souvent à atteindre un consensus significatif sur les questions à traiter en raison des intérêts disparates des États-Unis, de l'Europe, de la Russie et de la Chine.