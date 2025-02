Cynthia Erivo à la tête des Tony Awards 2025

Célèbre pour son rôle dans Wicked, la comédie musicale à succès, l’actrice et chanteuse britannique d’origine nigériane Cynthia Erivo a été choisie pour animer la 78e cérémonie des Tony Awards, la plus prestigieuse distinction du théâtre américain, qui se tiendra le 8 juin 2025 Radio City Music Hall de New York.

Révélée au grand public par son interprétation saluée de Celie dans La Couleur pourpre, Cynthia Erivo a remporté en 2016 le Tony Award de la meilleure actrice, avant d’ajouter à son palmarès un Grammy et un Emmy, faisant d’elle une artiste en lice pour le statut convoité d’EGOT (lauréate d’un Emmy, Grammy, Oscar et Tony).

En plus de son succès sur scène, elle a brillé au cinéma, notamment en incarnant Harriet Tubman dans le film Harriet (2019), un rôle qui lui a valu une nomination aux Oscars. En 2024, elle a également incarné Elphaba dans l’adaptation cinématographique très attendue de Wicked, consolidant ainsi son statut de star incontournable du spectacle vivant.

Le théâtre continue d’attirer un large public à New York, avec 12,3 millions de spectateurs et un taux d’occupation des salles de 90 % lors de la saison 2023-2024, selon la Broadway League. La saison 2024-2025 s’annonce tout aussi dynamique avec des productions très attendues comme The Great Gatsby, Sunset Boulevard et la suite de Hamilton, confirmant l’attrait indéfectible du théâtre à Broadway.