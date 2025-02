Afrique du Sud : tension diplomatique au sommet du G20

Le sommet du G20 présidé par l'Afrique du Sud, s'ouvre dans un contexte diplomatique assez particulier.

Au sein du groupe des 20, l'ambiance est plutôt morose. Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio absent, les Etats-Unis seront représenté par Dana Brown, l'ambassadrice par intérim dans le pays. En cause, un différend pend entre Pretoria et Washington au sujet d'une réforme terrienne jugée agressive et disproportionnée par le président Donald Trump.

Par ailleurs, l'ambiance à ce sommet risque également d'être plombée par les dernières déclarations du président américain contre son homologue ukrainien qu'il a traité de dictateur sans élections et engagé une résolution de la guerre avec son voisin russe sans son consentement.

L'Europe en colère puisque mise à l'écart des négociations a promis de continuer à soutenir l'Ukraine tout en cherchant à participer aux négociations sur un éventuel cessez-le-feu.

C'est dans ce contexte que les ministres des Affaires Étrangères du G20 ont commencé à se réunir à Johannesburg, au tour du thème solidarité, égalité et développement durable. L'hôte de ce sommet, Cyril Ramaphosa a insisté quant à lui sur la nécessité de coopération et de partenariat entre les pays du monde.

Les pays du G20 représentent 85 % du PIB mondial et plus de 75 % du commerce international et environ les deux tiers de la population mondiale.

Le G20 est censé rassembler les pays afin de jeter les bases de la stabilité économique et du développement à l'échelle mondiale.

Mais le groupe peine souvent à atteindre un consensus significatif en raison des intérêts disparates des États-Unis, de l'Europe, de la Russie et de la Chine.