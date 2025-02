Sénégal : sensibiliser la société à la conservation des lions

Les lions d’Afrique de l’ouest sont en danger critique d'extinction. Emblème national du Sénégal, ils sont considérés comme de bon augure par de nombreux citoyens. Un symbole qui pousse de nombreuses personnes à la chasse aux lions pour créer des talismans protecteurs ou des remèdes médicaux avec leur peau.

Le parc national du Niokolo-Koba est le dernier sanctuaire sénégalais pour ces grands félins.

"L'activité que nous voyons le plus est le braconnage. Si nous regardons l'année dernière, en un seul mois, nous avons appréhendé 10 braconniers et 7 armes. Un seul mois. C'était en mars de l'année dernière.”, a déclaré Abdou Diouf, sergent et chef de la brigade anti-braconnage.

Au bureau du parc national de Tambacounda, une ville du Sénégal oriental située à environ 80 km de Niokolo-Koba, une petite réserve située à l'arrière de l'enceinte déborde de peaux de lions et de léopards, de cornes et de crânes d'animaux confisqués.

"Ce que je peux dire, c'est qu'il faut impliquer (les populations). Il faut les impliquer dans la gestion. Il faut les sensibiliser, dans un souci de conservation. Nous devons leur parler. Nous devons aussi les écouter. Nous les écouterons pour comprendre. Si nous disons souvent : "Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, n'est que contre moi", alors si nous voulons que le parc national du Niokolo-Koba et même les autres parcs soient - si nous voulons que la population qui vit autour d'eux s'approprie le parc, nous devons l'impliquer dans la gestion"., a indiqué Paul Diedhiou, directeur du parc national du Niokolo-Koba.

Il existe neuf brigades qui travaillent dans le parc du Niokolo-Koba. Elles patrouillent à la recherche de braconniers mais aussi de mineurs qui tentent de mettre la main sur les vastes gisements d'or du parc et ont plus de 3 500 kilomètres carrés à couvrir, et une grande partie ne peut se faire qu'à pied.

Le commerce illégal de parties de léopards et de lions se développe au Sénégal en raison de croyances profondément ancrées dans les pouvoirs mystiques des talismans en peau d'animaux connus sous le nom de "gris-gris".

"On peut faire une ordonnance qui demande de la peau de lion ou de la peau de hyène. On peut ajouter d'autres choses. Il n'y a pas que la peau de lion que nous prescrivons. On peut aussi utiliser de la poudre d'or pour faire un gris-gris. La peau de lion peut être prescrite pour protéger quelqu'un qui voyage", a expliqué le marabout Cheick Oumar Camara.

Les lois sénégalaises sur la chasse et la faune sauvage sont largement considérées comme trop laxistes. Les récentes condamnations pour contrebande de parties de lions et de léopards n'ont donné lieu qu'à un mois d'emprisonnement. Mais la lutte pour la protection des lions du Sénégal est autant une question de culture que d'application de la loi.