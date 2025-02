Gaza : après 500 jours de guerre

Les Palestiniens affirment que la bande de Gaza est inhabitable après 500 jours de guerre dévastatrice entre Israël et le Hamas.

« Il ne reste plus rien à Gaza », a déclaré Mohammed Barash, assis devant sa maison détruite à Bureij, dans le centre de la bande de Gaza.

« La destruction est totale, il n'y a plus d'eau, plus d'électricité, plus de nourriture, plus rien, tout est détruit », a-t-il ajouté.

Bien qu'un mois se soit écoulé depuis le début du cessez-le-feu, les habitants de la bande de Gaza sont toujours privés des produits de première nécessité, notamment d'eau, de nourriture et d'électricité.

Ce lundi marque le 500e jour de la dernière guerre entre Israël et le Hamas, déclenchée par l'incursion du Hamas dans le sud d'Israël le 7 octobre 2023.

La phase actuelle d'un cessez-le-feu précaire devrait expirer début mars et on ne sait pas si les parties le prolongeront, entameront des négociations en vue d'un cessez-le-feu plus durable ou reprendront les combats.

La guerre a causé des destructions massives dans la bande de Gaza, tuant plus de 48 200 Palestiniens et blessant plus de 111 600 personnes, selon les chiffres du ministère de la santé de Gaza.

La guerre a détruit plus de 245 000 logements et plus de 92 % des routes principales, tandis qu'environ 90 % de la population de Gaza a été contrainte de fuir.

Environ 1 200 personnes ont été tuées en Israël le 7 octobre 2023 et 251 otages ont été pris à Gaza.

73 otages y sont toujours détenus, dont trois avant le 7 octobre.

846 soldats israéliens ont été tués depuis le début des hostilités et plus de 75 500 Israéliens ont été déplacés par les attaques du Hamas et du Hezbollah au Liban.