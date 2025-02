Ryad : un festival entièrement dédié aux sneakers

Des baskets de toutes les couleurs exposées à Riyad à l'occasion du "Sneaker Con", un évènement qui se présente comme "le plus grand salon de la chaussure sur terre".

Sneaker Con a vu le jour en 2009, mais c'est la première fois que l'événement est organisé en Arabie Saoudite, au grand bonheur des collectionneurs du monde entier et les amateurs de baskets de la capitale saoudienne. Ce festival a permis de mettre en avant les plus récentes collaborations entre artistes, designers et marques de sneakers. Des baskets Nike signées de la légende Michael Jordan ont été exposées à côté d'une lettre d'authenticité et d'une étiquette de prix indiquant 100 000 dollars. ces baskets, symboles de la rue, sont désormais des objets pour les collectionneurs fortunés.

"La meilleure paire ici, c'est une Jordan One signée par Michael Jordan, sortie à l'origine en 1985. Je ne sais pas quel est le taux de conversion du riyal (saoudien), mais cette paire vaut 100 000 dollars américains. Il s'agit d'une paire très rare signée par Michael Jordan et datant de 1985. C'est une œuvre d'art. Elle appartient au musée" Tariq Ghazi, co-fondateur de Sneaker Con.

Plus de 150 marques internationales et du Golfe ont participé à l'exposition, qui présentait également des accessoires sportifs tels que des ballons de basket et des maillots de sport. Si la basket est un marqueur transgénérationnel c'est aussi et avant tout un business florissant à l'heure des réseaux sociaux et des influenceurs.

Ce festival de la chaussure de sport a été marquée par des spectacles de breakdance, des expositions de voitures de luxe. En 2022, le chiffre d'affaires total du marché mondial des baskets s'élevait à environ 72,7 milliards de dollars américains et devrait atteindre une valeur de plus de 100 milliards de dollars d'ici 2026 selon Statista.