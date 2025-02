Guerre dans l'est de la RDC : il faut éviter l'escalade régionale" dit l'ONU

Alors que le groupe rebelle M23 s'est emparé d'endroits clés de l'est de la République démocratique Congo, le secrétaire général de l’ONU s’est adressé aux dirigeants internationaux lors du sommet de l’Union Africaine insistant sur la nécessité de trouver une issue diplomatique au conflit.

"En République démocratique du Congo, le peuple congolais a souffert une fois de plus d'un cycle brutal de violence et les combats qui font rage dans le Sud-Kivu, en raison de la poursuite de l'offensive du M23, menacent de précipiter toute la région dans le gouffre. L'escalade régionale doit être évitée à tout prix. Il n'y a pas de solution militaire. L'impasse doit cesser, le dialogue doit commencer et la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC doivent être respectées", a déclaré António Guterres, Secrétaire général de l'ONU.

Les rebelles du M23 soutenus par les troupes rwandaises progressent et après avoir pris le contrôle de Goma et d’autres villes, ils sont à présent à Bukavu, la capitale de la province du Sud-Kivu.

Le président congolais Félix Tshisekedi, qui n’était pas présent au sommet continue toutefois d'implorer la communauté internationale d'intervenir pour contenir les rebelles et d'inscrire le Rwanda sur la liste noire des pays qui les soutiennent.