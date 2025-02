Sénégal : la Cour des comptes publie un rapport accablant sur les finances publiques

Après plusieurs mois d’attente, la Cour des comptes du Sénégal a enfin rendu public son rapport d’audit sur la gestion des finances publiques pour la période allant de 2019 au 31 mars 2024. Le document met en avant de nombreuses irrégularités, notamment sur l’endettement du pays. Selon les chiffres actualisés, la dette publique représenterait 99% du PIB, loin des 74% annoncés en 2023.

Autre élément marquant, le déficit budgétaire déclaré au FMI aurait été sous-évalué. Initialement estimé à près de 5%, il atteindrait en réalité plus de 12%.

Le rapport souligne aussi une forte augmentation de la masse salariale de l’État, passée de 744 milliards de francs CFA en 2019 à plus de 1 303 milliards en 2023, soit une hausse de 75% en quatre ans.

L’opposition, et notamment l’ancien régime de Macky Sall, dont la gestion est directement mise en cause, rejette ces accusations. Ses représentants dénoncent une tentative de manipulation et annoncent qu’ils apporteront des réponses détaillées dans les prochains jours.

Ce rapport relance le débat sur la gestion des finances publiques et pose la question des conséquences économiques de cette nouvelle évaluation de la dette et du déficit budgétaire.