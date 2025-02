Irak : des œuvres remises aux ministère des Affaires Etrangères

La Suisse et le Japon ont restitué à l'Irak, plusieurs objets anciens. Au cours d'une conférence de presse, le ministre des Affaires Etrangères a dressé un inventaire de ses œuvres récupérées.

Certains de ces objets, comme les peintures texturées, avaient été prêtées à une mission archéologique japonaise qui avait travaillé en Irak dans les années 1970. Ces objets viennent de la Mésopotamie, une région historique du Proche-Orient considérée comme le berceau de la civilisation et située en grande partie sur le territoire de l’Irak actuel. De nombreuses œuvres irakiennes ont été pillées au cours de décennies de guerres et d'instabilité.

La récupération de cet important patrimoine culturel est le résultat des efforts diplomatiques du ministère des affaires étrangères, et en particulier du département juridique, du personnel des ambassades de la République d'Irak à Tokyo et à Berne, et des institutions concernées au Japon et en Suisse, a souligné Fuad Hussein, ministre des affaires étrangères de l'Irak.

En mai 2024, la Suisse avait restitué à l'Irak deux grands reliefs assyriens datant du VIIIe siècle avant J.-C. provenant du site archéologique de Nimrud-Kalhu et un buste royal, ces objets avaient quitté l'Irak dans des conditions illégales.

L'Irak est parsemé de sites archéologiques anciens qui sont peu ou pas protégés, mais le gouvernement irakien a lentement récupéré les antiquités pillées au cours des dernières années.