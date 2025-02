Gaza : Trump fait pression sur la Jordanie pour son plan d'action

Alors que le président Donald Trump recevait le roi Abdallah II de Jordanie à la Maison Blanche, il e n a profité pour exprimer de nouveau son plan d’action pour Gaza, qui prévoit de vider la ville de ses habitants et de la réaménager en zone touristique. Il a également réitéré les suggestions selon lesquelles les États-Unis pourraient prendre le contrôle de Gaza : « Nous n'achèterons rien. Nous allons l'avoir et nous allons le garder. Et nous allons nous assurer qu'il y aura la paix, qu'il n'y aura pas de problème et que personne ne le remettra en question, et nous allons le gérer très correctement. Et finalement, nous aurons un développement économique à très grande échelle, peut-être la plus grande échelle sur ce site. Nous y construirons beaucoup de choses intéressantes, notamment des hôtels, des immeubles de bureaux, des logements et d'autres choses. Et nous ferons de ce site ce qu'il devrait être », a-t-il déclaré.

La Jordanie abrite plus de deux millions de Palestiniens et, comme d'autres États arabes, elle a catégoriquement rejeté le plan de M. Trump visant à déplacer les civils de Gaza. Le ministre jordanien des affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré la semaine dernière que l'opposition de son pays à l'idée de M. Trump était « ferme et inébranlable ».

« Eh bien, Monsieur le Président, je pense que nous devons garder à l'esprit qu'il existe un plan de l'Égypte et des pays arabes. Nous sommes invités par Mohammed bin Salman à avoir des discussions à Riyad. Je pense que la question est de savoir comment faire en sorte que cela fonctionne d'une manière qui soit bénéfique pour tout le monde. Il est évident que nous devons prendre en compte les intérêts des États-Unis et des peuples de la région, en particulier ceux de mon peuple, la Jordanie. Nous allons avoir des discussions intéressantes aujourd'hui. Je pense que l'une des choses que nous pouvons faire tout de suite est d'emmener 2 000 enfants cancéreux ou très malades en Jordanie le plus rapidement possible et d'attendre ensuite, je pense, que les Égyptiens présentent ce plan sur la façon dont nous pouvons travailler avec le président pour relever les défis de Gaza », a indiqué le roi Abdallah II.

La visite du roi intervient à un moment périlleux pour le cessez-le-feu en cours à Gaza. Le Hamas accuse Israël de violer la trêve et a déclaré qu'il suspendait les futures libérations d'otages capturés lors de l'attaque du 7 octobre 2023.