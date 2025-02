Paris : les scientifiques appellent à une IA responsable

Au premier jour du sommet international sur l'Intelligence artificielle à Paris, plusieurs voix se sont élevées pour défendre une technologie plus responsable.

Mark Surman, président de l'entreprise Mozilla qui prend part à l'événement, a estimé que le développement d'idées visant à rendre l'intelligence artificielle plus sûre devait être une priorité.

"Nous introduisons une technologie qui, encore plus qu'Internet, va transformer notre économie, notre société et nos démocraties. Et en ce moment, ce sommet peut sembler un peu maladroit, comme si nous cherchions encore notre chemin, mais nous en avons besoin. Nous avons besoin d'un espace pour réfléchir, en tant qu'humanité, en tant que communauté mondiale, à la direction que nous voulons prendre. Même si le dernier sommet n'était pas parfait, même si celui-ci ne l'est pas non plus, nous devons les organiser. Nous devons continuer, car l'intelligence artificielle doit rester entre les mains de l'humanité. Elle doit être contrôlée par nous, et c'est tout l'enjeu de ces discussions." A déclaré Surman lors d'une interview avec l'Associated Press.

Le scientifique spécialisé en intelligence artificielle Yoshua Bengio a mis en garde contre les dangers potentiels que pourrait représenter l’IA.

"Les gouvernements, en général, ne comprennent pas les risques dont je parle. S'ils en avaient conscience et s'ils comprenaient l'urgence potentielle d'agir – car il s'agit de quelques années, et non de décennies, vu l'accélération des avancées – ils réagiraient aussi rapidement qu'ils l'ont fait pour la pandémie." A affirmé, Yoshua Bengio, Directeur scientifique de Mila - Institut québécois d'IA.

Une manifestation intitulée Pause IA a rassemblé un groupe de personnes, lundi - place de la Bastille à Paris, pour exiger une régulation internationale de l'IA.