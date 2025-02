L'Iran commémore les 46 ans de la révolution.

Des dizaines de milliers d'Iraniens ont célébré l'anniversaire de la Révolution islamique de 1979 lundi, le premier rassemblement de ce type depuis le retour du président Donald Trump à la Maison-Blanche et la relance de sa campagne de « pression maximale » contre Téhéran.

La commémoration annuelle de la fin du règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, soutenu par les Américains, et de la création de la théocratie chiite iranienne intervient cette année dans un climat de profonde incertitude à travers le pays.

L'Iran est confronté à des sanctions écrasantes qui ravagent son économie et à la menace de nouvelles sanctions imposées par Trump, même si ce dernier espère parvenir à un accord avec Téhéran sur son programme nucléaire en pleine expansion. Lundi, la monnaie iranienne, le rial, a atteint un niveau historiquement bas de 928 500 rials pour 1 dollar sur le marché parallèle, soit une baisse de plus de 6 % par rapport à vendredi.

Le président réformiste iranien Masoud Pezeshkian, qui a longtemps adopté un ton conciliant envers l'Occident, s'est adressé aux foules lors d'un discours sur la place Azadi (Liberté) à Téhéran.

"Trump dit : 'Discutons', et aussitôt après, il signe et annonce tous les complots possibles visant à faire plier cette révolution," a déclaré Pezeshkian.

"Nous ne nous inclinons jamais devant les étrangers," a-t-il ajouté.

Les manifestants ont brandi des drapeaux, des ballons et des banderoles en marchant vers la place Azadi, malgré des températures négatives.

L'armée iranienne a exposé des répliques de certains de ses missiles sur la place.

La télévision d'État iranienne a diffusé des images des commémorations organisées dans tout le pays, incitant davantage de personnes à y participer. Cette journée, qui est un jour férié officiel, prend une allure festive avec la fermeture des écoles et des bureaux gouvernementaux, et la population qui descend dans la rue.

La Révolution islamique a débuté par une vague de troubles généralisés en Iran contre le régime du shah qui, atteint d'un cancer en phase terminale et malade en secret, a fui le pays en janvier 1979.

L'ayatollah Ruhollah Khomeini est ensuite rentré d'exil, et le gouvernement est tombé le 11 février 1979, après plusieurs jours de manifestations de masse et d'affrontements entre les protestataires et les forces de sécurité.

En avril de la même année, les Iraniens ont voté pour instaurer une République islamique, une théocratie chiite avec Khomeini comme premier guide suprême du pays.

Quelques mois plus tard, lorsque les États-Unis ont permis au shah d’entrer sur leur territoire pour être soigné à New York, la colère a explosé à Téhéran, conduisant à la prise d’otages de l’ambassade américaine en novembre 1979 par des étudiants militants.

La crise des otages, qui a duré 444 jours, a marqué le début de décennies d’hostilité entre l’Iran et les États-Unis.