Zimbabwe : le sport pour réduire les risques de maladies graves  

Face à la pénurie de salles de sport dans le pays, ce groupe a décidé de s’adapter et s’est installé dans un cimetière.

Danser au milieu des pierres tombales n’est pas un frein, pour eux, il s’agit même d’un rappel sur l’importance de prendre soin de son corps et de sa santé. À Harare, la capitale, les sportifs amateurs font preuve de créativité. En plus des cimetières, certains font de l'exercice le long des autoroutes ou des voies ferrées désaffectées.

La pratique d’une activité physique est vivement recommandée par les médecins. C’est aussi ce qui a motivé Joseph Nekati à devenir coach : “si aujourd'hui j'ai la motivation d'entrainer ces femmes agées, c'est à cause de mon expérience personnelle. Ma mère souffrait d'hypertension artérielle et de diabète, ce qui a entraîné un AVC qui l'a tuée le 5 janvier 2023. Cela m'a tellement fait mal que j'ai décidé, avec ma collègue, d'inciter les femmes âgées à faire de l'exercice et de les aider à rester en forme”

Les autorités tirent la sonnette d'alarme

L'OMS indique qu'en Afrique subsaharienne, d'ici à 2030, les décès dus aux maladies chroniques dépasseront le nombre de personnes tuées par des maladies transmissibles telles que le VIH, la tuberculose et le choléra.

Selon les médecins, les maladies chroniques sont également de plus en plus répandues chez les jeunes.

Ce fardeau sanitaire croissant préoccupe les gouvernements d'Afrique qui, selon les Nations unies, connaît la croissance démographique la plus rapide.

Johannes Marisa, président de l'Association des médecins et dentistes privés du Zimbabwe, déclare que lui et d'autres médecins de santé publique constatent "un changement rapide" dans les tendances sanitaires.

“Nous avons remarqué une évolution rapide de certaines maladies non transmissibles, comme les accidents vasculaires cérébraux. Il y a longtemps, les accidents vasculaires cérébraux étaient associés à la vieillesse, mais aujourd'hui, même un jeune de 20 ans peut être victime d'un accident vasculaire cérébral”, explique-t-il.

Cette année, le gouvernement zimbabwéen introduit une taxe de 0,5 % sur les ventes de beignets et d'autres aliments tels que les tacos, les pizzas, les hot-dogs, le shawarma, les frites, le poulet et les hamburgers, afin d'encourager les commerçants à "faire des choix alimentaires plus sains".