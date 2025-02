Kenya : l'IA pour mieux lutter contre la faim

À l’université de Californie, des chercheurs ont développé un outil d'Intelligence Artificielle capable d’aider les communautés à mieux gérer les mauvaises récoltes et à prévenir les cas de malnutrition.

"Aujourd’hui, nous avons la capacité d'intégrer beaucoup de données, de les utiliser et d'en tirer de la valeur", se réjouit Samuel Mburu, Head of Digital Transformation and Excellence à l'AMREF Africa.

Des recherches qui pourraient impacter le quotidien de milliers de familles qui dépendent de l’agriculture.

Une lueur d'espoir pour les familles

Dans sa ferme du comté de Kitui au Kenya, Esther Mulu et sa grande famille cultivent les matières premières nécessaire à leur alimentation. Les changements climatiques ont pourtant modifié leurs habitudes. Pour la femme de 69 ans, ses sept enfants et ses 25 petits-enfants, le quotidien est devenu plus difficile. Elle compte sur cet outil pour améliorer ses récoltes à l'avenir.

“Actuellement, nous faisons face à une sécheresse et nous ne savons pas où trouver de la nourriture. Il y a quelque temps, nous recevions de l'aide alimentaire, mais elle ne vient plus désormais. Nous allons peut-être devoir serrer la ceinture car il n’y a plus de provisions. Maintenant, nous prendrons de la bouillie le matin et attendrons le gros repas du soir ou celui du lendemain. Si vous pouvez faire des recherches et inventer une technologie pour mettre fin à la faim, personnellement, je serai très heureuse", affirme-t-elle.

L’outil, testé au Kenya depuis février 2024, commence à porter ses fruits. Les résultats montrent que les prédictions peuvent être précises sur une période de 3 à 6 mois.