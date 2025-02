RDC : Goma pleure la disparition de son champion de boxe  

Kibomango fait partie des 3 000 personnes ayant perdu la vie au moment de l'entrée des rebelles du M23 dans la ville de Goma, le 27 janvier dernier.

Les proches de Balezi Jean de Dieu, plus connu sous le nom de Kibomango, réclament justice. Ancien enfant soldat devenu champion de boxe, il avait consacré sa vie à aider les enfants de Goma. C’est pourtant dans cette ville qu’il va perdre de la vie tragiquement, ce 27 janvier 2025.

"Il y a eu plusieurs tirs et il a été touché par une balle perdue qui l’a tué. À ce moment-là, j’ai reçu un appel m’annonçant la mort de mon frère. Malgré la situation tendue, j’étais obligé de me déplacer pour connaître les causes de sa mort”, explique son frère, Mashara Espoir.

En 2008, Kibomango a décroché le titre de champion de boxe de la RDC. Depuis, il s'était consacré à transmettre cette discipline aux jeunes de Goma, créant le "Club de l'Amitié", un refuge dans lequel il enseignait la boxe aux enfants des rues. Une échappatoire à la pauvreté et au recrutement par les groupes armés.

Le champion de boxe représentait une source d'espoir pour les enfants de Goma. Lui qui avait connu les horreurs de la guerre, avait choisi de se battre pour un avenir meilleur. Les boxeurs amateurs de son club entendent bien poursuivre son combat pour honorer sa mémoire.