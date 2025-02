Congo : la Fifa annonce la suspension de la Fecofoot    

La Fifa met fin à un conflit qui dure depuis plusieurs mois. La Fédération internationale a fini par trancher dans l’affaire opposant le comité exécutif élu de la Fédération Congolaise de Football et “le collectif des membres de l’assemblée générale”.

Dans un courrier adressé mercredi à la Fecofoot, le secrétaire général du bureau du Conseil de la FIFA a annoncé une suspension de la Fédération Congolaise de football avec effet immédiat. Une décision qui fait suite aux tensions entre le ministère des Sports et la Fecofoot, ayant conduit à l’intervention des forces de l’ordre et à la fermeture des installations sportives du pays.

Une situation qui impactera les clubs et les sélections nationales, désormais privés de toutes compétitions internationales et de l’accès aux financements et aux programmes de développement de la FIFA et de la CAF.

Rufin Loemba, chargé de communication de la Fecofoot se désole : “Nous avons des jeunes qui devaient participer au tournoi de l’Unifac afin d’espérer être sélectionnés pour la Coupe d’Afrique des nations (...) cette suspension est une mauvaise nouvelle, et cela fait très mal”.

Les motivations de la Fifa

La Fifa reproche à la Fecofoot des violations graves de ses statuts, notamment une ingérence politique ayant conduit à la dissolution du comité exécutif élu et à la mise en place d’une commission ad hoc jugée illégitime.

À présent, la Fecofoot devra répondre à certaines exigences de la Fifa pour pouvoir récupérer son statut. Parmi ces conditions : la restitution des sièges et des installations de la Fecofoot au comité exécutif ; la restitution de la liste initiale des signataires bancaires et enfin, la garantie de l’autonomie de la Fédération, sans ingérence extérieure.