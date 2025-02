L’Aga Khan IV sera enterré le 9 février, dans le sud de l'Égypte

Décédé mardi 4 février à l’âge de 88 ans, l'Aga Khan IV sera enterré dimanche lors d'une cérémonie privée à Assouan, dans le sud de l'Égypte, a informé l'imamat ismaélien dans un communiqué.

Ses funérailles se tiendront samedi à Lisbonne où il avait installé le siège mondial de sa communauté en 2015.

La cérémonie funèbre aura lieu au centre communautaire ismaélien de Lisbonne, devant plusieurs centaines d'invités, tandis qu'un hommage à son fils aîné Rahim, le nouvel imam des musulmans chiites ismaéliens sera rendu mardi, dans un cadre privé.

L'Aga Khan IV avait été intronisé en 1957, 49ᵉ imam des Ismaéliens nizârites, une branche de l'islam chiite qui compte entre douze et quinze millions de membres répartis à travers le monde, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie centrale et du Sud.

Son fils Rahim Al-Hussaini, âgé de 53 ans, lui succèdera sous le titre d'Aga Khan V. La cérémonie d'hommage au 50ᵉ imam des Ismaéliens, décrite comme l'équivalent d'une intronisation, aura lieu mardi en fin de matinée au siège de la communauté, un hôtel situé dans le centre de Lisbonne. Il s'agira également d'une « cérémonie privée », « qui marque l'accession du nouvel imam », a précisé Naguib Kheraj.