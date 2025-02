RDC : les déplacés appellent à la fin des hostilités

Alors qu’elle fuit le conflit en République démocratique du Congo depuis 2012, Zawadi Sifa, comme beaucoup de déplacés, s'est retrouvée récemment à Goma lorsque les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, se sont emparés de la ville.

Pendant que les rebelles encerclaient la ville, elle s’est réfugiée dans la paroisse Saint-François-Xavier, qui a accueilli les personnes déplacées de l'est de la RDC avec son plus jeune enfant sur les genoux.

« Je suis venue de Kisharo pour chercher refuge à Saké. Lorsque nous sommes arrivés à Saké, la guerre s'est aggravée, ce qui nous a obligés à déménager à Rusayo. Une fois à Rusayo, la guerre s'est poursuivie et, faute d'abris, nous sommes venus ici à Goma. Lorsque nous sommes arrivés ici, le prêtre a ouvert cet endroit pour nous. L'école était trop petite pour accueillir tout le monde, alors nous dormons dehors sous la pluie, sans ressources ni aide. », a déclaré Zawadi Sifa, mère déplacée de sept enfants.

La prise de Goma par les rebelles du M23 la semaine dernière n'est que le dernier développement en date du conflit qui sévit dans l'est du Congo depuis des décennies. Sifa explique que ses sept enfants sont tous nés pendant la guerre et qu'elle a souvent accouché alors qu'elle était en fuite.

« Nous avons quitté nos maisons le 7 février 2024 et depuis, nous souffrons. Nous sommes dans la ville sans endroit où vivre. Nous étions dans des tentes, et nous les avons même quittées (pour venir ici). Aujourd'hui, nous sommes à Saint François à Goma où nous sommes également chassés. Nous ne savons plus où aller. Que les dirigeants nous donnent la paix parce qu'ainsi nous pourrons rentrer chez nous et vaquer à nos occupations.», a expliqué Alain Bauma, déplacé de Sake.

Plusieurs réfugiés n’ont pu être hébergés dans la paroisse par manque de place.

Plus de 400 000 personnes ont été déplacées par les violences dans l'est de la République du Congo selon les agences des Nations Unies.

Un haut fonctionnaire de l'ONU a déclaré mercredi que près de 3 000 personnes avaient été tuées dans les combats pour prendre le contrôle de Goma.