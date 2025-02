Le Zoo de Los Angeles accueille des vautours d'Afrique du Sud

Une équipe de vautours arrivée d'Afrique Sud loge désormais dans le Zoo de Los Angeles, dans une section dédiée aux animaux d'Afrique.

Ces fauves accomplissent une tâche vitale en nettoyant les carcasses d'animaux susceptibles de propager des maladies. Le rôle nettoyeur de la nature des vautours est incommensurable pour les écosystèmes.

Ils mesurent environ 1 m. En raison de l'empoisonnement, la chasse , la perte d'habitat, des perturbations de reproduction, et le changement climatique, leur nombre s'est considérablement réduit au fil des années. Parmi les six espèces de vautours présentes en Afrique du Sud, toutes sont soit vulnérables, en danger, et en danger critique d'extinction.

Le zoo de Los Angeles accueille des vautours venant du Cap depuis 1985. Cette année, les visiteurs auront l'occasion d'apercevoir ces créatures lorsqu'elles voleront au-dessus de leur tête pendant l'exposition ornithologique. Cette nouvelle exposition permet de voir les oiseaux de plus près.