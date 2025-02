Haïti : retour des premiers déportés de l'administration Trump

Les expulsions annoncées par le président Donald Trump ont fait leurs premières victimes.

Un groupe de 25 Haïtiens dont d'anciens détenus ont été débarqués à l'aéroport du cap haïtien mardi. Certains dont les demandes d'asiles ont été refusées figurent parmi les déportés. Sur place, ils ont été pris en charge par l'office national de l'immigration. Sans repères et souvent étranger après avoir passé de longues années à l'étranger, ils n'ont reçu qu'une somme de 5 000 gourdes, environ 35 dollars leur dans un pays en guerre.

Comment suis-je arrivé en Haïti ? J'étais sur le chemin du travail et ils (les agents de l'immigration) m'ont demandé de venir les voir parce qu'on avait un nouveau président et qu'il y fallait des papiers. J'ai répondu par l'affirmative. J'habitais en Alaska, je n'habitais pas à Miami, alors je suis allé à leur bureau. J'ai vu les menottes et ils m'ont dit qu'ils allaient m'envoyer dans mon pays. L'avion vient d'atterrir et je suis rentré chez moi, explique Mario Montès.

Dans la foulée, les Etats-Unis ont suspendu le financement de la force multinationale d'appui à la sécurité d'Haïti, sous l'égide de l'ONU et porté par le Kenya. Plus de 13.3 millions de dollars affectés à la MMAS se retrouvent gelés alors qu'un contingent de 70 policiers salvadoriens est arrivé à Port-au-Prince mardi. De nouvelles expulsions sont attendues en Haïti.