Gaza : l'Iran estime qu'Israël a perdu face au Hamas

Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré mardi qu'Israël était devenu plus "isolé et infâme" depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

Abbas Araghchi a affirmé que les réalisations d’Israël après 15 mois de guerre contre les militants du Hamas étaient minimes, consistant principalement à "détruire les maisons des gens".

Il a également déclaré qu'Israël n'avait pas remporté la guerre selon ses propres objectifs.

"En réalité, ce qui s’est passé, c’est qu’ils ont été contraints de s’asseoir et de négocier avec le même Hamas qu’ils voulaient détruire", a-t-il ajouté.

L'Iran est le principal soutien du Hamas et d'autres groupes militants engagés dans des combats contre Israël.

Téhéran a subi une série de revers militaires, notamment la dégradation significative des capacités du Hamas à Gaza et des militants du Hezbollah au Liban par les forces israéliennes, ainsi qu’une opération ayant gravement endommagé les défenses aériennes iraniennes.