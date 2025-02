Goma : des pillages lors de la prise du pouvoir du M23

Une semaine après la prise de contrôle de la ville par les rebelles du M23, la vie reprend timidement à Goma. Si quelques commerces ont rouvert leurs portes, l'atmosphère reste tendue et les clients se font rares.

Dans les rues, la circulation reprend progressivement, mais l'ombre des pillages qui ont suivi la prise de contrôle du M23 plane toujours. Boutiques et grands magasins ont été vidés de leurs marchandises, laissant derrière eux des commerçants désespérés. "Ils ont pillé de l'argent et tout, ils n'ont rien laissé, donc on ne sait plus à quel saint se vouer", témoigne Fabrice Kiti, commerçant victime du pillage.

Même les entrepôts humanitaires n'ont pas été épargnés. L'entrepôt du Programme Alimentaire Mondial (PAM) a été pillé, menaçant la sécurité alimentaire de la population déjà fragilisée. "Ici, il ne reste que des déchets. Par la situation que nous traversons à cause de la guerre, la population est venue de tous les côtés et a pillé cet entrepôt du PAM", témoigne Alexis Nsabimana.

Malgré la reprise timide des activités, la peur et l'incertitude persistent. "Beaucoup de nos clients ont fui, mais nous, nous sommes venus ouvrir pour chercher comment nos enfants vont manger, car en tant que parents, nous n'allons pas laisser le travail", confie Fiston Kisuli, commerçant. "Nous constatons que les activités reprennent petit à petit, car ces derniers jours, nous étions dans le souci, mais actuellement nous avons commencé à travailler et nous n'avons plus peur", déclare Kakule Bahati, conducteur de moto.

Alors que la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda selon Kinshasa et l'ONU, continue sa progression dans l'est du pays, la communauté internationale et les organisations régionales lancent des appels pressants pour la reprise des discussions dans le cadre du processus de Luanda. L'objectif : désamorcer les tensions entre la RDC et le Rwanda et trouver une solution pacifique au conflit.

La reprise des activités à Goma est un signe d'espoir, mais la situation reste fragile. La ville et ses habitants restent à la merci de la guerre et de l'instabilité politique. La communauté internationale a un rôle crucial à jouer pour trouver une solution durable et pacifique à ce conflit qui dure depuis des années.