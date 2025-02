Somalie : frappes américaines ciblent l’État islamique au nord du pays

Les États-Unis ont annoncé, samedi, avoir mené des frappes aériennes contre des membres de l'État islamique (EI) dans le nord de la Somalie.

Cette opération, dirigée par le Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM), visait des cibles de haut niveau, dont un planificateur d'attaques jihadistes et plusieurs recrues, dans la région des monts Golis, un bastion de l'EI en Somalie.

Le Pentagone a précisé que plusieurs terroristes avaient été tués au cours de ces frappes, mais qu'aucun civil n’avait été blessé. « Cette action dégrade la capacité de l'EI à planifier et à mener des attaques, et envoie un message fort à ceux qui menacent la sécurité des Américains », a indiqué le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, dans un communiqué.

Bien que l'influence de l'EI en Somalie reste relativement faible par rapport à celle d'Al-Shabaab, le groupe rival affilié à Al-Qaïda, l'organisation terroriste continue d'étendre ses activités dans le pays, notamment dans les montagnes du Puntland. Le groupe a été particulièrement actif depuis 2015, année où il a émergé comme une faction dissidente d'Al-Shabaab. L’EI se finance principalement par l’extorsion, la contrebande et la taxation illégale dans certaines régions côtières.

La Somalie, dévastée par des décennies de conflits et d’instabilité, reste un terrain propice pour les groupes terroristes, et l’EI a su y établir des camps d’entraînement et des caches pour ses membres. En dépit des efforts des forces de sécurité somaliennes et des frappes américaines régulières, le groupe parvient à opérer dans des zones reculées et à se renforcer par le biais du recrutement et de la propagande.

L’attaque de samedi fait partie d’une série d’opérations menées par les États-Unis dans la région. Ces frappes visent à réduire la menace que représentent les groupes terroristes et à soutenir le gouvernement somalien dans sa lutte contre le terrorisme. Le département américain de la Défense a précisé que ces actions s’inscrivent dans une stratégie à long terme pour déstabiliser l'EI en Afrique de l'Est et couper ses liens avec ses factions au Moyen-Orient.

Cette opération survient alors que les États-Unis intensifient leurs efforts pour contrer les cellules terroristes en Afrique, notamment après plusieurs attentats survenus récemment dans la région.