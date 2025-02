Crise en RDC : mobilisation de la diaspora congolaise en France et en Belgique

Le samedi 1er février 2025, près de 1500 manifestants se sont rassemblés dans les rues de Paris pour exprimer leur solidarité envers la République Démocratique du Congo (RDC). Cette mobilisation, organisée par le collectif Urgence Pona Mboka, visait à dénoncer les violences continues dans l'est de la RDC, en particulier dans le Kivu, où l'offensive du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda fait rage.

Les manifestants ont fait passer un message clair, avec des pancartes affichant des slogans tels que « Justice pour la RDC », « Stop à la guerre », et « Nos richesses, notre droit ». Ils ont exigé une réaction forte de la communauté internationale pour faire face à la crise humanitaire, exacerbée par les récents événements à Goma, où les rebelles du M23 poursuivent leurs attaques, déstabilisant davantage la région.

Dans une ambiance marquée par la détermination et la colère, les manifestants ont dénoncé l'inaction de la communauté internationale face à la souffrance des civils congolais. Un manifestant nommé Gilcy, a pris la parole pour exprimer les frustrations de nombreux Congolais :

« Aujourd'hui, nous sommes réunis parce que nous en avons assez de tout ce qui se passe à l'Est de la RDC. Cela fait 30 ans que ce conflit dure, de nombreuses personnes ont souffert. Aujourd'hui, ce que nous demandons à la communauté internationale, c'est de prendre des sanctions fortes contre le régime de Paul Kagame, pour que ce conflit à l’Est se termine enfin. »

Les manifestants ont également dénoncé l’absence de soutien concret de la communauté internationale et ont lancé un appel urgent aux puissances mondiales pour intervenir. À cette fin, ils ont exhorté l’Union européenne, l’ONU, et l'Union africaine à prendre des mesures concrètes pour sanctionner les acteurs responsables de cette crise.

Un autre porte-parole, organisateur du collectif Urgence Pona Mboka, a ajouté :

« Je suis là en tant qu'organisateur pour montrer que les Congolais sont debout. Ils ont cru nous décourager, ils ont cru nous faire peur. Mais la communauté internationale, la France en tête, la Belgique, l'ancienne maîtresse de la RDC, le Royaume-Uni, les États-Unis, c’est ce qu'on appelle la communauté internationale, et elle est toujours contre nous. Nous avons dit non, et nous le montrons aujourd'hui. »

Cette mobilisation, d'une ampleur importante à Paris, s’est également étendue en Belgique. À Bruxelles, une centaine de Congolais ont manifesté sur la place du Luxembourg, exigeant que la Belgique et l’Union européenne imposent des sanctions au Rwanda, principal soutien du M23. Le but était de sensibiliser l’opinion publique belge et européenne à la situation désastreuse dans l’Est du Congo, où la population civile est constamment prise pour cible par les rebelles soutenus par le Rwanda.

Les organisateurs de cette marche espèrent que leurs efforts auront un impact significatif sur les décideurs politiques, notamment en incitant l’UE et la Belgique à suspendre leur coopération avec le Rwanda, à l'instar d’autres pays comme l’Allemagne. Ils réclament également une action urgente pour garantir une paix durable et un soutien plus concret aux victimes de cette guerre dévastatrice.

À travers cette mobilisation, le collectif Urgence Pona Mboka et la diaspora congolaise ont affirmé leur engagement en faveur de la justice, de la paix et de la dignité du peuple congolais. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de dénoncer les crimes, mais aussi de pousser la communauté internationale à prendre des mesures tangibles pour arrêter les violences et rétablir la stabilité en RDC.