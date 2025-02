Khaby Lame nommé ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF

L’influenceur sénégalo-italien Khaby Lame, star incontestée de TikTok avec plus de 162 millions d’abonnés, a été désigné vendredi ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF.

Une nomination qui marque son engagement en faveur des droits des enfants et de la jeunesse, notamment en Afrique.

Lors d’une visite de quatre jours au Sénégal, son pays natal, Khaby Lame a rencontré des jeunes porteurs de projets et des enfants bénéficiant des programmes de l’UNICEF. L’occasion pour lui d’échanger sur les défis auxquels ils font face, entre précarité et manque d’opportunités.

"Comme je l’ai déjà dit, dire que je me sens seulement Sénégalais ne serait pas juste. Je vis en Italie depuis 20 ans, depuis l’âge de deux ans. Mon sang est sénégalais, mais je me sens à la fois Sénégalais et Italien." — Khaby Lame

Le Sénégal est confronté à une crise migratoire préoccupante. Avec plus de 60 % de sa population âgée de moins de 25 ans et un marché de l’emploi largement informel, de nombreux jeunes se tournent vers l’Europe dans l’espoir d’un avenir meilleur. Khaby Lame, lui-même issu d’un milieu modeste, veut transmettre un message d’espoir : réussir sans quitter son pays est possible.

Un engagement salué par l’UNICEF, qui voit en lui un porte-parole puissant pour sensibiliser aux enjeux éducatifs et sociaux des enfants et adolescents vulnérables.

"Votre message, qui rappelle que chaque enfant mérite les choses simples de la vie, correspond parfaitement à notre vision. Merci encore d’utiliser votre voix pour inspirer l’action, donner de l’espoir et encourager le changement pour les enfants du monde entier." — Medhat Mussa, représentant de l’UNICEF

À travers cette mission, Khaby Lame ambitionne de mettre sa notoriété au service d’une cause essentielle : offrir à chaque enfant les opportunités qu’il mérite, en Afrique comme ailleurs.