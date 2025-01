Collision aérienne à Washington : aucun survivant selon les autorités

Au moins 28 corps ont été retirés des eaux glacées du fleuve Potomac aux Etats-Unis après qu'un avion d’Américain Airlines soit entré en collision avec un hélicoptère ce jeudi 30 janvier.

« Je tiens à exprimer mes sincères condoléances pour l'accident qui s'est produit à DCA la nuit dernière. Nous avons le cœur brisé pour les familles et les proches des passagers et des membres d'équipage. Et aussi pour ceux qui se trouvaient à bord de l'avion militaire. Nous nous efforçons actuellement de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir toutes les personnes concernées ainsi que l'équipe de PSA Airlines. C'est une catastrophe, nous souffrons tous énormément », a déclaré Robert Isom, PDG d'American Airlines.

L’accident a eu lieu lors de l’atterrissage de l’avion de la compagnie aérienne américaine à l'aéroport national Ronald Reagan, près de Washington. Il transportait à son bord 60 passagers et quatre membres d'équipage.

A la recherche d'autres victimes, les équipes de l’opération de sauvetage ont révélé qu’elles ne pensaient pas qu'il y ait "d'autres survivants", ce qui en ferait l'accident aérien américain le plus meurtrier depuis près de 24 ans.

La carcasse de l'avion a été retrouvée renversée en trois parties dans de l'eau. .

Trois soldats se trouvaient à bord de l'hélicoptère lors d'un vol d'entraînement, et les passagers du vol comprenaient un groupe de patineurs artistiques, leurs entraîneurs et des membres de leurs familles qui revenaient d'un camp de développement après les championnats américains de patinage artistique à Wichita.