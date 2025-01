Egypte : visite officielle de William Ruto

Ce mercredi, le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a accueilli son homologue kenyan, William Ruto, pour une visite d'État de deux jours.

Cette rencontre a été l'occasion de renforcer les relations entre Nairobi et Le Caire, culminant avec la signature de 12 accords bilatéraux. Ces accords visent à intensifier la coopération dans divers secteurs, notamment l'économie, la sécurité et la culture.

L’Égypte et le Kenya ont toujours entretenu des relations diplomatiques solides, et cette visite marque un nouveau chapitre dans leur partenariat stratégique. Parmi les accords signés, plusieurs concernent la collaboration en matière de commerce, d’agriculture, d’énergie et de technologie. Ces initiatives devraient favoriser l’émergence de nouvelles opportunités pour les deux nations tout en soutenant leur développement économique mutuel.

Le président Ruto a également abordé les questions de sécurité et de développement régional, soulignant l’importance de travailler ensemble pour maintenir la stabilité de la région. Le Kenya, en tant que membre actif de la Communauté de l'Afrique de l'Est (EAC), a mis en avant ses priorités concernant les crises actuelles en Afrique centrale et de l'Est, notamment la situation en République Démocratique du Congo (RDC).

Un rejet ferme de la proposition de Trump

Le président égyptien a fermement rejeté la proposition de l'ex-président américain Donald Trump d'accueillir des réfugiés palestiniens en Égypte. Lors d’une conférence de presse, Sissi a tenu à rassurer la population égyptienne, affirmant qu'aucune atteinte à la sécurité nationale du pays ne serait tolérée. Il a également souligné l'importance de parvenir à une paix durable en Palestine, fondée sur la solution à deux États, une position soutenue par son gouvernement depuis de nombreuses années.

“Je tiens à vous assurer que nous avons l'intention de travailler avec le président Trump pour parvenir à la paix fondée sur la solution à deux États. Nous estimons que le président Trump est capable d'apporter une paix juste et durable dans la région du Moyen-Orient,” a déclaré Sissi dans son discours.

La crise à Goma : Le Kenya au cœur de la diplomatie régionale

Alors que le président Sissi met l'accent sur la stabilité nationale et la question palestinienne, son homologue kenyan, William Ruto, se concentre sur la crise en République Démocratique du Congo. En réponse aux violences croissantes dans la région de Goma, Ruto a annoncé la convocation d'une réunion d'urgence de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC). L'objectif de cette réunion est de discuter des moyens de renforcer l'effort de paix et de stabilisation dans cette région en proie à des conflits armés.

Les deux présidents partagent une même préoccupation : préserver la stabilité régionale, même si leurs préoccupations immédiates diffèrent. Tandis que l'Égypte défend sa position sur la sécurité nationale et les questions liées à Gaza, le Kenya se positionne comme un acteur clé dans les discussions sur la sécurité et le développement en Afrique.