USA : des Haïtiens inquiets suite à l'annonce d'expulsion de migrants clandestins

Dans l’Ohio, les membres de la communauté haïtienne de Springfield se tournent vers la foi pour trouver du réconfort, suite à l’annonce d’expulsions de migrants clandestins faite par le président américain Donald Trump.

Craignant que Trump ne mette fin ou ne laisse expirer le programme de statut de protection temporaire (TPS) qui leur permet de rester légalement aux États-Unis, les membres de la communauté haïtienne de l'Ohio cherchent du réconfort dans les églises et les centres communautaires, où l'inquiétude monte et les questions fusent.

« J'ai reçu beaucoup d'appels. Beaucoup de gens me demandent s'il faut quitter l'Ohio. Devrions-nous aller ailleurs ou quitter notre maison ? À quoi devons-nous nous attendre ? A-t-on entendu parler de la présence de l'ICE dans l'Ohio ? Je donne toujours les mêmes réponses aux gens. Je dis à tout le monde de rester calme et d'attendre les nouvelles instructions », a expliqué Jacob Payen, immigrant haïtien et propriétaire de Miloka Botanica.

Payen aide les clients à remplir les formulaires d'immigration, faire les demandes de cartes d'autorisation d'emploi et répond aux questions relatives à leur demande de TPS. Les préoccupations du clergé et d'autres membres de la communauté de Springfield en matière d'immigration sont partagées par de nombreux chefs religieux dans tout le pays.

Le révérend Philomene Philostin, de la First Haitian Evangelical Church de Springfield a notamment demandé « à Dieu de protéger le peuple ».

Au cours de sa campagne en 2024, Trump s'est fortement concentré sur l'immigration illégale, faisant souvent référence dans ses discours aux crimes commis par les migrants. L'année dernière, le républicain a accusé à tort les Haïtiens de Springfield de manger les chats et les chiens de leurs voisins.

« Avec tous les décrets qui ont été signés, c'est un peu frustrant parce que les personnes ayant un statut temporaire ou tout autre immigrant se sentent un peu menacés d'expulsion », a déclaré Viles Dorsainvil, directeur exécutif du Centre d'aide et de soutien à la communauté haïtienne.

Des milliers de migrants haïtiens ont atterri à Springfield dans le cadre du programme TPS, alors que des gangs armés sèment la terreur dans leur pays d'origine. Le programme qui permet aux membres de la communauté de rester légalement sur le territoire expire en février 2026, mais beaucoup espèrent que Trump le renouvellera.