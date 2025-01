RDC : les combats se poursuivent, des milliers de personnes fuient vers Goma

Dans l'est de la RDC, tous les sites de déplacés des groupements de Kibati et Munigi, situés à environ dix kilomètres au nord de Goma, ont été entièrement évacués par leurs occupants.

Les habitants fuient en masse vers Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu. Cette nouvelle vague de déplacements vient exacerber une situation humanitaire déjà critique dans la région. Les infrastructures d’accueil à Goma, déjà saturées, risquent d’être insuffisantes pour répondre aux besoins des nouveaux déplacés.

De plus les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise se rapprochent de plus en ville de la capitale du Nord-Kivu. Selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, depuis le début du mois de janvier, plus de 35 000 personnes fuyant les violences à Masisi ont trouvé refuge dans des sites de déplacés à Goma, en raison des bombardements touchant la périphérie de la ville, notamment à Mugunga, Bulengo et Lushagala.

Sur les axes Sake et Kibumba à une vingtaine de kilomètres de Goma d'intenses affrontements se poursuivent entre les forces congolaises et les rebelles du M23 soutenu par l'armée rwandaise.