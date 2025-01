Le ministre iranien des Affaires Etrangères rencontre son homologue à Kaboul

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, est arrivé dimanche en Afghanistan rencontrer des responsables talibans.

À son arrivée à Kaboul, il a été accueilli par Amir Khan Muttaqi, le ministre taliban des Affaires étrangères.

Les deux hommes ont discuté de la situation sécuritaire à la frontière commune de 900 kilomètres et de la coopération économique entre leurs deux pays. Cette rencontre est la plus importante entre l'Iran et l'Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans en août 2021, après le retrait des troupes américaines.

Cette visite survient quelques jours après que les talibans ont rejeté une demande de la Cour pénale internationale d'arrêter deux de leurs hauts responsables pour persécution des femmes. Depuis leur retour au pouvoir, les talibans ont imposé des restrictions sévères sur les droits des femmes, interdisant leur accès à l'emploi, à la plupart des espaces publics et à l'éducation au-delà de la sixième année