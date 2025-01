Yémen : les rebelles houthis 153 personnes

Les rebelles houthis du Yémen ont libéré unilatéralement 153 détenus de guerre samedi, a annoncé le Comité international de la Croix-Rouge, l'une des nombreuses ouvertures ces derniers jours pour apaiser les tensions après le cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza.

Les précédentes libérations de prisonniers ont été considérées comme un moyen de relancer les négociations pour mettre définitivement fin à la guerre qui dure depuis dix ans au Yémen, et qui a commencé lorsque les Houthis ont pris la capitale du pays, Sanaa, en 2014.

Cependant, la libération des Houthis intervient juste après qu'ils aient arrêté sept autres travailleurs yéménites des Nations Unies, déclenchant la colère de l'organisme mondial.

Les personnes précédemment libérées avaient reçu la visite du personnel de la Croix-Rouge à Sanaa et avaient reçu des examens médicaux et d'autres formes d'assistance, a déclaré l'organisation lors de l'annonce de la libération.

Mohamed Qahtan al-Idrisi, un prisonnier libéré, a déclaré : « Je suis très heureux d’être libéré de prison. J’y ai passé six ans et je remercie tous ceux qui ont contribué à notre libération. »

La Croix-Rouge a contribué à superviser d’autres libérations de prisonniers, notamment une qui a vu un échange d’environ 1 000 prisonniers en 2020, plus de 800 détenus échangés en 2023 et une autre libération en 2024.

La guerre au Yémen a tué plus de 150 000 personnes, dont des combattants et des civils, et a créé l’une des pires catastrophes humanitaires au monde, tuant des dizaines de milliers d’autres.