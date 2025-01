Le procès d'A$AP Rocky débute à Los Angeles

Le procès pour agression d'A$AP Rocky a débuté vendredi à Los Angeles, où le rappeur est accusé d'avoir tiré avec une arme à feu sur un ancien ami.

Le rappeur, dont le vrai nom est Rakim Mayers, risque jusqu'à 24 ans de prison s'il est reconnu coupable de deux chefs d'accusation d'agression criminelle dans l'incident de 2021 près d'un hôtel d'Hollywood.

Dans leurs déclarations liminaires vendredi, les procureurs ont décrit le rappeur comme l'agresseur et ont affirmé qu'il avait orchestré un plan pour tirer sur son ami d'enfance à la suite d'un désaccord.

La star du hip-hop nominée aux Grammy Awards, qui est également un magnat de la mode et le partenaire de longue date de la chanteuse Rihanna, a plaidé non coupable et a nié les allégations.

La victime, un autre artiste et ami d'enfance Terell Ephron, a témoigné l'année dernière que des balles lui avaient effleuré les articulations lorsque le rappeur avait ouvert le feu dans sa direction à Hollywood, à seulement un pâté de maisons de l'emblématique Hollywood Walk of Fame. Il a déclaré avoir décidé de se faire soigner dans un hôpital après avoir pris l'avion pour New York.

Les autorités affirment que la fusillade a eu lieu le 6 novembre 2021 après une « discussion animée » à Hollywood entre le rappeur et Terell Ephron, qui faisaient tous deux partie du collectif de hip-hop A$AP Mob et se connaissent depuis leur passage ensemble dans un lycée de New York.

Un jury composé de sept femmes et cinq hommes a été sélectionné au cours de trois jours cette semaine avant le début des plaidoiries d'ouverture vendredi.

M. Mayers, qui assistait au procès en costume gris, a été rejoint par certains membres de sa famille vendredi, mais la chanteuse Rihanna, avec qui il a deux enfants, était notablement absente. On ne sait pas si elle pourrait comparaître au procès, mais l'avocat du rappeur a déclaré au tribunal cette semaine que M. Mayers avait essayé de tenir sa famille à l'écart de tout cela.

Le procureur adjoint Paul Przelomiec a ouvert le procès vendredi avec une présentation détaillée des preuves vidéo, décrivant l'affaire contre le rappeur comme simple. « Ce qui deviendra presque instantanément clair, c'est qu'il ne s'agit pas d'une affaire compliquée », a-t-il déclaré au jury.

M. Mayers, accompagné de deux amis et de M. Ephron, s'est rencontré pour discuter après un désaccord la veille au soir. Mais la réunion a dégénéré en violence.

La première vidéo, partiellement masquée, montre une confrontation entre deux hommes, avec deux autres intervenant. On voit un homme, identifié comme M. Mayers, sortir une arme mais ne pas tirer. Des images supplémentaires prises plus tard dans la nuit montrent deux coups de feu lors d'une bagarre impliquant le même groupe.