Vers un partenariat stratégique ONU-Ligue arabe pour la paix au Moyen-Orient

La Ligue arabe a déclaré jeudi au Conseil de sécurité de l’ONU qu’elle soutenait l’accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza.

Lors d'une réunion présidée par l'Algérie, une initiative a été lancée pour renforcer la coopération entre la Ligue arabe et l’ONU afin de promouvoir la paix au Moyen-Orient. Au cœur des discussions : la question palestinienne.

Khaled Khiari, secrétaire général adjoint des Nations unies pour le Moyen-Orient, l'Asie et le Pacifique, a rappelé que :« La Ligue arabe a toujours soutenu le peuple palestinien, notamment en mobilisant un appui international pour un cessez-le-feu. Une solution négociée à deux États reste le seul chemin viable vers une paix durable et la coexistence entre Palestiniens et Israéliens. »

Le ministre algérien Ahmed Attaf a également plaidé pour un partenariat stratégique afin de résoudre les crises régionales, en insistant sur des priorités telles que le soutien au Liban, la stabilité en Syrie et la lutte contre les ingérences étrangères.