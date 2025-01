USA : Un juge fédéral bloque temporairement le décret de Trump sur le droit du sol

Un juge fédéral a temporairement bloqué le décret de Donald Trump visant à redéfinir le droit du sol, estimant que cette mesure enfreignait clairement la Constitution des États-Unis.

Cette décision a été rendue lors de la première audience d'une action en justice menée par plusieurs États pour contester le décret. Le juge John Coughenour, en charge de l'affaire, a donné raison aux plaignants qui dénonçaient une violation des principes constitutionnels.

Le procureur général de l'État de Washington, Nick Brown, a exprimé sa satisfaction suite à cette décision.Il a expliqué : « Nous sommes venus au palais de justice aujourd'hui pour défendre la Constitution des États-Unis, pour défendre la démocratie en Amérique et pour défendre ce que signifie être un citoyen américain. » Il a ajouté qu’il était « ravi que le tribunal ait compris le sérieux et l'urgence des plaintes et des demandes d'injonction temporaire déposées par les États de Washington, de l'Oregon, de l'Arizona et de l'Illinois. » Il a également salué la décision du juge, qui a ordonné au gouvernement des États-Unis de ne pas appliquer le décret, qualifié par Brown de « anticonstitutionnel et antiaméricain ». Cette injonction temporaire vise à empêcher la suppression du droit à la citoyenneté de naissance en Amérique.

Cette restriction temporaire du décret, demandée par les États de l'Arizona, de l'Illinois, de l'Oregon et de Washington, est la première à faire l'objet d'une audience devant un juge fédéral. Elle s'inscrit dans le cadre d'une des cinq actions en justice engagées par un total de 22 États, soutenus par des associations de défense des droits des immigrés à travers le pays.