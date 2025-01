Procès A$AP Rocky : la défense dénonce l'absence de jurés noirs

Un juge a déclaré qu'il s'attendait à ce qu'un jury soit choisi lors du procès d'A$AP Rocky jeudi, tandis que les avocats de la star du hip-hop protestent contre le manque de candidats noirs pour le panel.

Près d'une centaine de jurés potentiels se rassembleront dans la salle d'audience de Los Angeles pour une troisième longue journée d'interrogatoire au procès, où Rocky est accusé de deux chefs d'agression avec une arme à feu semi-automatique pour avoir prétendument tiré sur un ancien ami à Hollywood en 2021.

Les déclarations d'ouverture commenceront une fois que 12 d'entre eux et quatre suppléants seront assis.

"Je suis presque sûr que nous aurons un jury demain", a déclaré le juge de la Cour supérieure Mark Arnold à la fin du procès mercredi, remerciant les membres du jury pour leur patience. "Cela ne va pas durer éternellement".

Outre les renvois pour motif valable, chaque partie peut faire révoquer 10 jurés sans donner de raison. La défense a utilisé quatre de ses récusations. Les procureurs n'en ont utilisé qu'une seule. Ils ont déclaré qu'ils étaient satisfaits de la composition actuelle du jury. Mais cela pourrait changer.

Les avocats de Rocky ont déclaré qu'ils prévoyaient de faire appel du rejet par un juge de leur demande d'audience sur les raisons pour lesquelles moins de 5 % du jury est noir, alors que la région d'où ils sont issus est composée de 9 % d'Afro-Américains. Il est possible qu'aucun des 16 jurés sélectionnés ne soit noir.

« Nous sommes pour le moins troublés par cela », a déclaré l'avocat de la défense Joe Tacopina. « Nous sommes dans le centre-ville de Los Angeles, pas dans une petite ville du Montana. »

Le révérend Al Sharpton a déclaré sur la plateforme sociale X qu'il avait suivi les débats et qu'il avait critiqué la composition raciale du jury.

« Il est absolument ridicule que le jury ne soit pas juste et représentatif, de manière à priver A$AP Rocky d'un procès équitable », a déclaré le message. « Je surveille ce procès et je mets au défi le procureur du district de Los Angeles de veiller à ce qu'une justice juste et représentative soit accordée à A$AP Rocky. »

Le juge a refusé de suspendre le procès pour l'appel

Les procureurs ont interrogé mercredi les jurés potentiels sur leur attitude envers la police et les célébrités.

Le procureur adjoint John Lewin a demandé combien des 12 personnes présentes dans le box des jurés lors du premier tour d'interrogatoire se considéraient comme des fans de Rihanna, qui est la compagne de longue date de Rocky et la mère de ses deux fils en bas âge. Quatre ont répondu qu'elles l'étaient.

Il leur a demandé s'ils s'inquiéteraient de l'effet que la condamnation de Rocky - pour deux chefs d'accusation d'agression avec une arme à feu semi-automatique, ce qui pourrait conduire à de nombreuses années de prison - pourrait avoir sur Rihanna.

« Vous me l'avez mis dans la tête, et maintenant je me dis : "Oh, ça l'affecterait" », a répondu une femme dans le box des jurés.

Rocky, qui est en liberté sous caution et a plaidé non coupable, était assis à la table de la défense, regardant l'interrogatoire.

Rihanna n'était pas au tribunal avec lui, mais la mère et la sœur de Rocky étaient assises dans sa section de la galerie.

Lorsqu'on lui a dit qui ils étaient, Arnold s'est émerveillé de l'apparence juvénile de sa mère, Renee Black.

« Vous aviez 7 ans quand vous l'avez eu ? » a demandé le juge. Elle a répondu qu'elle avait 26 ans. « Vous êtes très belle », lui a dit le juge.

« C'est enregistré. »

La sélection du jury a commencé mardi après que Rocky, 36 ans, dont le nom légal est Rakim Athelaston Mayers, a refusé un accord offrant 180 jours de prison, une peine avec sursis de sept ans et trois ans de probation s'il plaidait coupable de l'un des deux chefs d'accusation.

Rocky devrait être la tête d'affiche du festival de musique Rolling Loud California en mars, il a été nommé l'un des présidents des célébrités du Met Gala en mai, et il a un rôle majeur dans un film réalisé par Spike Lee avec Denzel Washington qui sortira peu de temps après.

Mais sa vie pourrait basculer s'il est reconnu coupable d'avoir tiré avec une arme à feu sur Terell Ephron, un ami d'enfance qui a témoigné que leur relation s'était détériorée et qu'une querelle avait éclaté dans la nuit du 6 novembre 2021. Ephron a témoigné que les balles avaient effleuré ses articulations.