Béatification d'un congolais tué pour sa lutte anticorruption

Lorsque Floribert Bwana Chui Bin Kositi a été sollicité en 2007 pour autoriser le transport de riz avarié en provenance du Rwanda à travers la frontière vers la ville de Goma, dans l'est du Congo, il connaissait les risques de résister à la corruption, en particulier en tant que fonctionnaire. Il a néanmoins refusé.

Il n'a pas fallu longtemps avant qu'il ne soit kidnappé ; quelques jours plus tard, son corps a été retrouvé par des collègues de l'Office congolais de contrôle, l'agence qui surveille la qualité des produits. Près de deux décennies après sa mort, il est célébré dans ce pays d'Afrique centrale et au-delà, après que le pape François a récemment approuvé sa béatification. C'est un pas vers une éventuelle sainteté, un statut qu'aucun Congolais n'a jamais atteint.

Dans la ville de Goma, ravagée par le conflit, où des années de guerre ont accru le désespoir et la corruption, la désignation de Kositi comme martyr a atténué une partie de la douleur causée par sa mort.

« Floribert a été assassiné dans des circonstances très difficiles », a déclaré Jean Jacques, ancien collègue de Yack à Goma. Jacques se souvient des blessures sur le corps de Kositi lorsqu’ils l’ont retrouvé après des jours de recherches.

« Il nous a laissé un combat que nous devons tous poursuivre en tant que chrétiens, en tant que personnes, en tant que jeunes de la province du Nord-Kivu », a déclaré Jacques, faisant référence à la province ravagée par la guerre où Kositi a vécu la plupart de ses 25 ans avant d’être tué.

Le pape François a reconnu Kositi comme martyr à la fin de l’année dernière, le mettant sur la voie de la béatification. Cette décision s’inscrit dans la définition plus large du martyr du pape en tant que concept de justice sociale, ouvrant la voie à la sainteté pour d’autres personnes considérées comme ayant été tuées pour avoir fait l’œuvre de Dieu.

Le révérend Francesco Tedeschi, un prêtre italien qui est le fer de lance de la cause de béatification en tant que postulateur, a déclaré que le décret du Vatican sur le martyre reconnaît en effet que Kositi est mort par haine de la foi, car sa décision de ne pas accepter la nourriture avariée était profondément inspirée par l’Évangile.

« Combien de nourriture avariée, combien de médicaments périmés, combien de choses jetées sont envoyées dans ces endroits parce qu’il existe cette idée que ces vies là-bas ne valent pas la peine ? », a déclaré Tedeschi. « Et pourtant, Floribert, dans son christianisme, a voulu mettre au centre la valeur de la vie de ces personnes, et surtout des plus pauvres. »

Tedeschi, qui a connu Kositi grâce à son travail avec la communauté de Sant’Egidio, a déclaré qu’il était un modèle pour les jeunes d’aujourd’hui au Congo, qui sont constamment tentés par la corruption dans un pays classé parmi les plus pauvres du monde. Au moins 70 % de sa population vivait avec moins de 2,15 dollars par jour en 2024, selon la Banque mondiale.

Kositi « aurait pu gagner beaucoup d’argent et mener une belle vie. Au lieu de cela, il a choisi d’être un témoin de l’Évangile », a déclaré Tedeschi. Si dans le passé l’Église catholique identifiait les martyrs qui refusaient de s’agenouiller devant de fausses idoles, « l’idole devant laquelle il refusait de s’agenouiller était l’idole de l’argent ».

Ils ont un lien commun : une vie perdue en luttant pour les pauvres et les moins privilégiés

Tedeschi a confirmé que Kositi pourrait être le premier saint congolais, mais a noté que plusieurs autres Congolais ont été béatifiés avant lui. Et quoi qu’il en soit, le Vatican doit confirmer un miracle attribué à son intercession après sa béatification avant qu’il puisse être canonisé, un processus qui peut prendre des décennies ou plus.

« Nous sommes soulagés aujourd’hui de voir que notre fils a été reconnu dans le monde entier pour les bienfaits qu’il a apportés », a déclaré la mère de Kositi, Gertrude Kamara Ntawiha, en décembre, lors d’une messe commémorative célébrée en son honneur à la paroisse catholique du Saint-Esprit de Goma.

La messe a réuni la famille, les amis et les membres de la communauté. Ils ont évoqué la vie de Kositi, en tirant des leçons de sa lutte contre la corruption et de son inspiration pour son martyre.

« Nous pouvons avoir des saints ici, nous pouvons avoir des gens bénis ici à Goma, ce n’est pas impossible », a déclaré l’abbé Jean Baptiste Bahati, un prêtre catholique, lors de la commémoration.

Le fait d’être déclaré martyr exempte le candidat à la sainteté de l’exigence d’un miracle doivent être attribués à leur intercession avant d’être béatifiés, accélérant ainsi le processus pour atteindre la première étape de la sainteté.

Plusieurs autres ont été déclarés martyrs dans le cadre de la redéfinition du mot, notamment l’archevêque du Salvador Oscar Romero, tué en 1980 pour sa prédication contre la répression des pauvres au début de la guerre civile du pays, ainsi que saint Maximilien Kolbe, un prêtre polonais qui a échangé sa vie contre celle d’un homme marié en 1941. Kolbe a été béatifié selon les procédures normales en 1971 avant que saint Jean-Paul II n’annonce qu’il serait vénéré comme martyr lorsqu’il l’a canonisé en 1982.

C’est l’éthique que le pape François a encouragé le peuple congolais à imiter lors de sa visite dans le pays en 2023.

« Il aurait facilement pu fermer les yeux, personne ne l’aurait découvert et il aurait même pu s’en sortir », a déclaré le pape à propos de Kositi. « Mais comme il était chrétien, il priait. Il pensait aux autres et il a choisi d’être honnête, en disant non à la saleté de la corruption. »

Cette cause perdure à l’école Floribert Bwana Chui de la paix à Goma. Nommée en l’honneur de Kositi, l’école vise à promouvoir la justice sociale et le bien-être pour lesquels il s’est battu, avec des centaines d’enfants déplacés ou orphelins de guerre sous sa garde.

« Grâce à cette école, nous continuons à vivre et à transmettre les valeurs de Floribert à ces enfants. », a déclaré Aline Minani, membre de la communauté de laïcs Sant’Egidio qui gère l’école.