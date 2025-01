TikTok : des familles accusent la plateforme de pousser les jeunes au suicide

Il y a trois ans, Stephanie Mistre a trouvé sa fille de 15 ans, Marie, sans vie dans la chambre où elle s'est suicidée.

Ce jour de septembre 2021 a marqué le début de son combat contre TikTok, l'application vidéo chinoise qu'elle accuse d'avoir poussé sa fille au désespoir.

En fouillant dans le téléphone de sa fille après sa mort, Mme Mistre a découvert des vidéos promouvant des méthodes de suicide, des tutoriels et des commentaires encourageant les utilisateurs à aller au-delà des simples tentatives de suicide.

Selon elle, l'algorithme de TikTok a poussé de manière répétée ce type de contenu vers sa fille.

« Il y a trois ans, je n'avais aucune idée du type de contenu que les plateformes sociales poussaient vers ma fille », a-t-elle déclaré à l'AP, citant la violence physique, le viol et le suicide comme thèmes communs.

Aujourd'hui, Mme Mistre et six autres familles poursuivent TikTok France, accusant la plateforme de ne pas avoir modéré les contenus nuisibles et d'avoir exposé les enfants à des contenus mettant leur vie en danger. Sur les sept familles, deux ont perdu un enfant.

Interrogé sur cette action en justice, TikTok a déclaré que ses lignes directrices interdisent toute promotion du suicide et qu'il emploie 40 000 professionnels de la confiance et de la sécurité dans le monde entier - dont des centaines de modérateurs francophones - pour supprimer les messages dangereux. L'entreprise a également indiqué qu'elle orientait les utilisateurs qui recherchent des vidéos liées au suicide vers des services de santé mentale.

Les scientifiques n'ont pas établi de lien clair entre les réseaux sociaux et les problèmes de santé mentale ou les dommages psychologiques, a déclaré Grégoire Borst, professeur de psychologie et de neurosciences cognitives à l'université Paris-Cité.

M. Borst a déclaré qu'il était difficile d'établir un lien de cause à effet dans ce domaine, citant une étude de premier plan évaluée par des pairs qui a révélé que seulement 0,4 % des différences dans le bien-être des adolescents pouvaient être attribuées à l'utilisation des réseaux sociaux.

En outre, M. Borst a souligné qu'aucune étude actuelle ne suggère que TikTok est plus nuisible que les applications concurrentes telles que Snapchat, X, Facebook ou Instagram.