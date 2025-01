Afrique du Sud : le sauvetage des mineurs débute avec une caméra

Une caméra spécialisée a été descendue à la fin de l'année dernière dans un puits de mine de près de 2,6 kilomètres (1,6 mile) de profondeur en Afrique du Sud où des centaines de mineurs auraient été piégés, affamés, déshydratés et désespérés de sortir.

Aucun plan architectural du puits de mine réel, de ses niveaux et de ses tunnels n'a été réalisé. La caméra a atteint 1 280 mètres (4 200 pieds) sous terre et a donné aux sauveteurs leurs premières images : un grand groupe de mineurs a été vu debout sur un niveau, attendant clairement l'arrivée des secours.

Les sauveteurs ont ramené la caméra à la surface, puis l'ont renvoyée en bas, cette fois avec un bloc-notes, un stylo et une lettre attachée pour initier la communication avec les mineurs. Une fois qu'elle les a atteints, les mineurs ont immédiatement également attaché une note indiquant aux sauveteurs qu'environ 480 d'entre eux se trouvaient sous terre et que ceux qui étaient encore en vie cherchaient désespérément à sortir de la mine.

C'était le début des discussions sur la façon de ramener les mineurs à la surface.

C'était aussi la première fois qu'une cage spécialement conçue, pouvant être abaissée jusqu'à 3 100 mètres (10 170 pieds) et équipée de caméras spécialisées et d'un système de communication, était utilisée pour sauver un si grand nombre de personnes sous terre.

« Lorsque nous sommes arrivés au niveau, nous avons pu immédiatement voir qu'il y avait des gens debout. « Nous n’avons pas pu déterminer le nombre de personnes qui se trouvaient là, mais il était évident que des gens se tenaient autour et avaient besoin d’aide pour remonter à la surface », a déclaré Mannas Fourie, PDG de Mine Rescue Services South Africa, l’entreprise privée chargée de secourir les mineurs.

Au moins 87 mineurs sont morts au cours des mois de confrontation entre la police et les mineurs qui étaient coincés alors qu’ils travaillaient illégalement dans la mine d’or abandonnée de Buffelsfontein, a déclaré la police la semaine dernière. Les autorités ont fait face à une colère croissante et à une possible enquête en raison de leur refus initial d’aider les mineurs et de les faire sortir de la mine en leur coupant l’approvisionnement en nourriture.

Les mineurs décédés sont soupçonnés d’être morts de faim et de déshydratation, bien qu’aucune cause de décès n’ait été révélée. Les autorités sud-africaines ont été vivement critiquées pour avoir coupé l’accès aux mineurs. Cette tactique visant à « les enfumer », comme l’a décrit un éminent ministre du Cabinet, a été condamnée par l’un des plus grands syndicats d’Afrique du Sud.

Selon Fourie, qui a dirigé l'opération dans le puits de mine, une fois la cage descendue avec deux volontaires de la communauté, ils ont finalement pu atteindre leur objectif de récupérer au moins 35 mineurs par jour.

Fourie et son équipe avaient initialement estimé que l'opération durerait jusqu'à 16 jours en se basant sur un équipement qui permettrait de sortir deux personnes du puits à la fois. Mais cela a changé après une évaluation complète et il a été déterminé que la cage pouvait être utilisée pour le sauvetage, ce qui leur a permis de sortir jusqu'à 13 personnes à la fois.

Cinquante-sept allers-retours ont été effectués pour récupérer 246 mineurs survivants et 78 cadavres.

Bien que l'équipement ait été très important pour l'opération, une combinaison de technologie et d'efforts humains s'est avérée cruciale, les deux volontaires et les mineurs eux-mêmes ayant joué un rôle important.

Fourie a déclaré que la décision de savoir qui charger dans la cage en premier était laissée aux volontaires locaux et aux mineurs.

« Je pense que pour les premières cages qui sont arrivées, les deux premières, ils ont évalué les personnes qui avaient besoin de soins médicaux urgents, qui étaient vraiment sous tension, et ils ont envoyé ces personnes en premier », a-t-il déclaré.

« Ensuite, ils ont eux-mêmes décidé combien de personnes ils pouvaient sortir et comment ils allaient faire varier entre sortir les corps et sortir les gens. »

Fourie a déclaré que les bénévoles ont fait savoir que leur plus grande préoccupation était de contrôler la foule de mineurs, car tout le monde était impatient de sortir. « Nous pouvions voir qu'en montant dans la cage, ils se laissaient la place les uns aux autres pour faire entrer autant de personnes en même temps », a-t-il déclaré.

Selon l'équipe de secours, la caméra était l'un des outils les plus importants utilisés dans l'opération car elle envoyait un signal au-dessus du sol et fournissait un flux en direct à un ordinateur portable. Le flux est enregistré et évalué pour déterminer l'état du baril du puits, dans lequel les personnes doivent se déplacer et le niveau lui-même.

« Vous savez, certains de ces puits sont inondés d'eau, d'autres sont remplis de gravats en cours de réhabilitation, et personne n'aurait pu nous donner une idée précise de la situation », a déclaré Fourie.

Il a déclaré que la cage était conçue pour transporter seulement six personnes à une profondeur de 3 100 mètres, mais qu'ils ont réussi à en extraire jusqu'à 13 à la fois car ils travaillaient à une profondeur plus faible.

« Travailler à 1 280 mètres nous a permis de charger plus de personnes dans le véhicule car il y a moins de poids de câble tiré par la machine », a-t-il déclaré.