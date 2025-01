Kenya : déploiement de 217 policiers supplémentaires en Haïti pour lutter contre les gangs

Le ministre kényan de l'Intérieur a annoncé que le pays envoyait 217 policiers supplémentaires en Haïti, dans le cadre d'une mission internationale visant à lutter contre la violence des gangs. Ce déploiement s'inscrit dans une opération multinationale pour restaurer la sécurité dans la capitale Port-au-Prince et d'autres régions de la nation haïtienne.

Depuis juin, le Kenya a envoyé plus de 600 policiers, et le président William Ruto a promis d’envoyer 1 000 soldats supplémentaires pour soutenir la force de maintien de la paix des Nations unies. La violence des gangs en Haïti a causé des destructions massives, rendant plus de 700 000 personnes sans abri, tandis que les affrontements ont fait plus de 5 600 morts en 2023, selon les Nations unies.

Kipchumba Murkomen, ministre de l'Intérieur, a exprimé la volonté du Kenya de répondre à cette crise humanitaire, soulignant que, malgré ses propres défis internes, le pays donne pour soutenir la stabilité mondiale.