RDC : Washington propose l’extension du corridor de Lobito pour la paix à l'est

Le corridor de Lobito, qui relie l’Angola à la Zambie et à la partie méridionale de la RDC, pourrait être étendu vers l’est congolais dans le but d’améliorer l’exportation de minerais et de favoriser la stabilité régionale. Cette proposition, portée par les États-Unis, vise à offrir une incitation pour conclure un accord de paix.

Toutefois, Molly Phee, secrétaire d’État adjointe sortante pour l’Afrique, regrette l’impasse dans les négociations. Les autorités congolaises accusent le Rwanda de soutenir le M23, un groupe armé qui étend son contrôle dans l’est de la RDC, tandis que Kigali réclame l’élimination des FDLR. La récente absence du président Paul Kagame au sommet de Luanda en décembre a également freiné les avancées diplomatiques.

Selon Phee, l’administration Biden s’était engagée à accorder une plus grande attention à l’Afrique, mais d’autres crises internationales ont ralenti cet élan. Pour l’heure, l’est de la RDC demeure instable, et les tensions entre Kinshasa et Kigali entravent toute perspective de stabilisation. L’expansion du projet Lobito dépend désormais d’un accord global, tant sur le plan sécuritaire que politique.