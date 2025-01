Gaza : la trêve entre Israël et le Hamas entre en vigueur dimanche à 8h30

Le gouvernement qatari a déclaré que la trêve entre Israël et le Hamas prendrait effet dimanche à 8 h 30 (06 h 30 GMT). Cette annonce fait suite à l’approbation de l’accord par le cabinet israélien, qui espère ainsi mettre fin à une guerre de 15 mois déclenchée après une attaque transfrontalière du Hamas en octobre 2023.

Selon les termes de la trêve, une trentaine d’otages détenus à Gaza doivent être libérés en deux phases. En contrepartie, Israël s’est engagé à relâcher plusieurs centaines de prisonniers palestiniens, pour la plupart des femmes et des mineurs. Les soldats israéliens devront par ailleurs se retirer dans une zone tampon de 1 kilomètre à l’intérieur de Gaza, afin de permettre à des milliers de déplacés de retourner chez eux. Les autorités prévoient également une augmentation du flux d’aide humanitaire, notamment via le poste-frontière de Rafah, à la frontière égyptienne.

Malgré cette perspective de pause dans les combats, la situation reste tendue. Des sirènes ont retenti samedi en Israël, alors que l’armée a intercepté des missiles lancés depuis le Yémen, revendiqués par les rebelles houthis, qui soutiennent ouvertement la cause palestinienne. Le Hamas, de son côté, a exigé que toute libération des otages restants soit conditionnée à l’instauration d’un cessez-le-feu complet et au retrait total des troupes israéliennes.

Le conflit, qui a déjà fait plus de 46 000 morts côté palestinien selon les autorités locales, a bouleversé la région. La nouvelle trêve est considérée comme une première étape, susceptible d’être prolongée si les négociations aboutissent à un accord plus large et durable.