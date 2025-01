Le président russe Vladimir Poutine a accueilli son homologue de la République centrafricaine, Faustin-Archange Touadéra, à Moscou ce jeudi, afin de discuter des questions cruciales concernant la coopération en matière de sécurité entre les deux pays.

Lors de cette rencontre, Poutine a exprimé son intention de continuer à renforcer cette relation stratégique.

« Je tiens à souligner notre coopération en matière de sécurité. Nous avons l'intention de poursuivre dans cette direction comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Nous discuterons de ces perspectives avec vous dans un format large, puis lors de notre rencontre en face à face », a déclaré Vladimir Poutine, réaffirmant l'engagement de la Russie dans le soutien à la République centrafricaine (RCA).

De son côté, Faustin-Archange Touadéra a évoqué les avancées notables dans la restauration de la paix et de la sécurité sur le territoire centrafricain, en grande partie grâce à l'aide russe. « Dans le domaine de la sécurité, des progrès considérables ont été réalisés pour restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, l'armée formée par des instructeurs russes est une force puissante qui traque et élimine les terroristes et autres criminels sur le territoire de la République Centrafricaine. Nous voulons continuer à travailler pour renforcer la sécurité à l'intérieur du pays, aux frontières centrafricaines, d'où viennent souvent les menaces, en collaboration avec les spécialistes russes qui se sont prouvés être de véritables professionnels de la guerre et des guerriers courageux », a déclaré Touadéra, soulignant l'importance de l'expertise militaire russe dans la lutte contre les groupes armés.

Touadéra a aussi abordé les futurs axes de collaboration pour dynamiser cette coopération. « Pour dynamiser et accélérer les résultats de cette coopération, plusieurs axes d'amélioration ont été identifiés, notamment l'intensification de la formation continue et de la pratique des FACA (Forces armées centrafricaines), et le renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité grâce à la livraison d'équipements militaires de pointe. » Il s'agit d'une priorité pour le président centrafricain, qui voit dans le soutien russe une clé pour pérenniser la stabilité de son pays.

Ces échanges s'inscrivent dans un partenariat croissant entre la Russie et la République centrafricaine, un partenariat qui dépasse le domaine militaire pour englober des projets d'infrastructure et de développement. La Russie, par le biais de mercenaires et de conseillers militaires, est devenue un acteur clé dans la stabilisation de plusieurs pays de la région, prenant ainsi de l'ampleur face à d'autres puissances traditionnelles comme la France et les États-Unis.

En renforçant ses liens avec la République centrafricaine, Moscou montre sa volonté de s'imposer comme un partenaire stratégique incontournable en Afrique, notamment dans les domaines sécuritaire et militaire.