L’Union Africaine (UA) a salué l’accord conclu entre l’Éthiopie et la Somalie, qui rétablit leurs relations diplomatiques après plus d’un an de tensions. Cette avancée marque un tournant dans une région marquée par des conflits et des différends politiques persistants.

L’accord, officialisé le 11 janvier 2025, découle des pourparlers entre le président somalien Hassan Sheikh Mohamud et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed à Addis-Abeba. Les relations s’étaient détériorées en raison de désaccords liés au port stratégique de Berbera, situé dans la région sécessionniste du Somaliland. L’accord signé en 2024 entre l’Éthiopie et le Somaliland avait provoqué une crise diplomatique avec la Somalie.

L'UA a qualifié cet accord de "jalon essentiel" pour renforcer les relations bilatérales, la coopération en matière de sécurité et l’intégration économique régionale. La médiation turque, pilotée par le président Recep Tayyip Erdoğan dans le cadre de la déclaration d’Ankara, a joué un rôle clé en facilitant les discussions. Ankara a déjà démontré son efficacité en tant que médiateur, notamment au Soudan, où la Turquie a favorisé le dialogue entre les parties belligérantes pour instaurer un cessez-le-feu durable.

En plus de normaliser leurs relations diplomatiques, l’Éthiopie et la Somalie se sont engagées à collaborer dans la lutte contre le terrorisme et les menaces transnationales, une priorité pour les deux pays et la région.

Ce rapprochement témoigne également du rôle central de l’Union Africaine dans la gestion des conflits sur le continent. En prônant des mécanismes de médiation et des solutions pacifiques, l’UA démontre sa capacité à encourager la réconciliation et la coopération entre États membres.