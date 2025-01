Burkina Faso : la Justice abandonne les perruques de style colonial

Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a interdit aux juges le port de perruques de style colonial britannique et français, marquant ainsi une étape importante dans la décolonisation du système judiciaire du pays.

En annonçant cette décision, le président Traoré a souligné l’importance de rompre avec les traditions coloniales et d’adopter des pratiques qui reflètent l’héritage culturel du Burkina Faso. Cette interdiction s’inscrit dans le cadre de son action plus large visant à promouvoir l’identité nationale et à affirmer la souveraineté du pays.

Les perruques de l’époque coloniale ont longtemps été des symboles d’influence étrangère dans les systèmes juridiques africains. Le Burkina Faso rejoint désormais d’autres pays du continent en abandonnant ces reliques au profit des traditions autochtones.

Cette décision souligne une tendance croissante à travers l’Afrique, où les pays revisitent l’héritage colonial et optent pour des systèmes qui trouvent un écho auprès de leur population. Il s’agit d’une étape symbolique qui témoigne d’une renaissance culturelle plus vaste qui balaie le continent.