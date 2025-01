Tunisie : un cinéma ambulant part à la rencontre du public  

Le dispositif mobile Cinema Tdour se déplace et part à la rencontre des spectateurs. L’objectif est d’offrir ce divertissement à des personnes qui n’y ont pas accès habituellement.

Selon Ines Ben Othmen, réalisatrice, ce dispositif vise à créer des vocations : "Parmi ceux qui regarderont le film, peut-être que 50 d'entre eux développeront un intérêt pour la musique, le cinéma ou le théâtre. Au lieu de développer des envies de vengeance lorsqu'ils traversent des épreuves difficiles, ils penseront à écrire une chanson pour exprimer ce qu'ils pensent, leur ressenti, par exemple".

Au-delà du divertissement, ces rencontres sont aussi l’occasion d’inspirer et de motiver les plus jeunes. Des athlètes et d’autres personnalités inspirantes font parfois le déplacement, à la rencontre des plus jeunes.

Khalil Jandoubi, champion olympique le confirme :"J'ai connu beaucoup de moments difficiles et je veux leur dire de ne pas abandonner et de persévérer pour atteindre leurs rêves. Nous venons de quartiers modestes et nous n'avons pas reçu les encouragements et le soutien dont nous avions besoin. Nous avons cru en nous-mêmes et nous avons réussi. Je souhaite que ces jeunes résistent, réussissent et rêvent aussi. Rien n'est impossible”.

Un accès pour les moins favorisés

Autour de ce cinéma itinérant, plusieurs activités visant à apporter de la nouveauté aux populations et les faire sortir des préoccupations du quotidien. Ces spectateurs ont généralement un accès limité à ce type de divertissement.

"Malheureusement, les salles de cinéma en Tunisie sont toutes situées dans la capitale. En dehors de Tunis, il n'y en a pas. Nous avons donc décidé d'aller vers eux plutôt que de les faire voyager à 30, 60 ou même 90 kilomètres de chez eux pour voir un film", explique Meriam Ben Zayed, responsable du projet Cinéma Tdour.

Le cinéma mobile tente également de fournir un service public à la communauté. Des experts s'entretiennent avec les spectateurs lors de séances organisées par l'Organisation mondiale de la santé pour les sensibiliser à la santé publique.