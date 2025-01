Libye : l'État prendra en charge les dépenses de ses pèlerins

Le vice-président du conseil d'administration de l'Autorité générale pour les affaires du Hajj et de la Omra, Sabri Al-Buaishi, a confirmé que le gouvernement d'unité nationale (GNU) couvrira l'intégralité des frais du Hajj pour les citoyens libyens cette année.

Al-Buaishi a expliqué que les frais du Hajj cette année s'élèveraient à 8 000 dollars par personne, ce qui comprend le transport aérien et terrestre, l'hébergement dans des hôtels cinq étoiles près des deux mosquées sacrées de La Mecque et de Médine, en plus des billets, du visa, de la nourriture et des frais de cadeaux.

Il a ajouté que les vols commenceraient le 1er juin depuis les aéroports de Mitiga, Benina, Sabha, Misrata, Tobrouk et Labraq, à bord des avions de la compagnie aérienne Al-Afriqiyah, le transporteur officiel des Hajjis.

Al-Buaishi a indiqué que 550 places ont été réservées aux habitants des zones touchées par les inondations et 1050 places aux familles des martyrs et des disparus, sur le quota total de la Libye pour cette saison, qui s'élève à 7800 personnes. Il a souligné qu'il y a des préparatifs en cours pour organiser une loterie pour la saison 2025 du Hajj, qui inclura les citoyens souhaitant accomplir le Hajj de toutes les régions de Libye.