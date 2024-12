Zimbabwe : les marchés nocturnes prospèrent

La situation économique au Zimbabwe pousse les consommateurs à délaisser les épiceries traditionnelles au profit des marchés informels et illégaux, qui opèrent principalement la nuit pour éviter les descentes de police fréquentes en journée.

Ces marchés proposent des produits nettement moins chers, souvent vendus en dollars américains plutôt qu’en monnaie locale, qui continue de se déprécier rapidement.

En avril, le gouvernement a introduit une nouvelle monnaie adossée à l’or, le ZiG (Zimbabwe Gold), dans l’espoir de stabiliser l’économie et de résoudre une crise monétaire prolongée. Il s'agit de la sixième tentative du pays pour établir une monnaie viable depuis l’effondrement du dollar zimbabwéen en 2009, qui avait entraîné une hyperinflation de 5 milliards de pour cent. Malgré un optimisme initial et une forte promotion, le ZiG fait face aux mêmes défis, sa valeur diminuant rapidement et l’écart entre les taux de change officiels et ceux du marché noir se creusant.

Les magasins traditionnels, obligés par la loi d’accepter la monnaie locale, peinent à rivaliser avec le secteur informel. Ces commerçants non réglementés évitent les frais tels que les coûts énergétiques, les taxes et les contraintes des taux de change officiels, ce qui leur permet de vendre leurs produits à des prix beaucoup plus bas. Par exemple, une boîte de jus coûtant 3 $ dans un supermarché est vendue moitié prix dans la rue.

Les marchés informels, où même des enfants participent au commerce, dominent l’économie, avec plus de 80 % de la population active travaillant dans ce secteur. Des vendeurs comme Oswald Gari, qui soutient dix personnes à sa charge, dépendent des ventes nocturnes pour éviter les interventions policières. L’effondrement de l’emploi formel et de la production industrielle a contraint de nombreux habitants à se tourner vers ces activités informelles pour survivre.

L’Association des détaillants du Zimbabwe a averti que la situation actuelle est intenable, de nombreux magasins traditionnels étant au bord de la fermeture. Même des chaînes d’épicerie majeures comme Pick n Pay ont subi de lourdes pertes, la société ayant récemment dévalué son investissement au Zimbabwe à zéro en raison de la détérioration des conditions économiques.

La volatilité persistante de la monnaie locale et la domination du secteur informel soulignent les défis systémiques auxquels l’économie zimbabwéenne est confrontée, laissant beaucoup d’observateurs douter de la viabilité des politiques monétaires actuelles.