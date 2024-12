Quels sont les pays africains affichant les prix d’essence les plus bas ?

En décembre 2024, la Libye se distingue comme le leader africain en matière de prix d’essence, affichant un tarif exceptionnel de 0,031 dollar le litre.

Ce prix place également la Libye au deuxième rang mondial, confirmant ainsi son statut de pays où l’énergie est particulièrement abordable.

Aucun autre pays producteur de pétrole en Afrique n'a proposé un prix égal ou supérieur au tarif moyen mondial, qui s'élève à 1,24 dollar le litre. Cette différence notable dans les prix de l’essence est le reflet des dynamiques économiques et politiques propres à chaque État.

Le rapport souligne que les écarts de prix s'expliquent principalement par la structure fiscale appliquée dans chaque pays. En effet, les taxes sur les produits pétroliers varient considérablement d’une nation à l’autre. En général, les pays les plus riches affichent des prix plus élevés, tandis que les nations plus pauvres ou les grands exportateurs de pétrole, comme la Libye, ont tendance à pratiquer des tarifs plus bas. Étonnamment, des pays comme les États-Unis, qui font partie des économies avancées, parviennent à maintenir des prix de l’essence relativement bas.

Voici le classement des pays africains avec les prix d'essence les plus bas en décembre 2024 :

| Rang | Pays | Prix/Litre (en dollar)

| 1 | Libye | 0,031

| 2e | Angola | 0,33

| 3e | Égypte | 0,34

| 4e | Algérie | 0,343

| 5e | Soudan | 0,70

| 6e | Éthiopie | 0,72

| 7e | Nigeria | 0,77

| 8e | Tunisie | 0,80

| 9e | Gabon | 0,92

| 10e | Ghana | 1,04

Ce classement met en lumière l’accessibilité des carburants dans certains pays africains, tout en soulignant les disparités économiques qui existent sur le continent.